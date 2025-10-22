Spaccio in auto fermato un venticinquenne
Nella serata di lunedì 20 ottobre, gli agenti della polizia giudiziaria, in collaborazione con la Squadra Antidroga della polizia municipale di Firenze, sono intervenuti in via dei Vanni a seguito di una segnalazione di un uomo sospettato di effettuare cessioni di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
