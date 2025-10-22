Spaccio e frequentazioni equivoche | bar chiuso 30 giorni
Serrande abbassate per 30 giorni ad un bar di via Vigonovese a Padova. Nella giornata odierna, 22 ottobre, è stato notificato dal personale della Polizia di Stato, il provvedimento a firma del questore Marco Odorisio della licenza, che autorizza l’attività di somministrazione di alimenti e. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
