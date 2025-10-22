Spaccio di droga e violenze per riscuotere i soldi si costituisce Schirinzi

Lecceprima.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

NARDÒ – Massimo Cosimo Schirinzi, 50enne di Nardò, uno dei tre ricercati nell’ambito dell’operazione “Fenice neretina”, si è costituito direttamente presso il comando compagnia dei carabinieri di Gallipoli. Nella caserma di via Lecce l’uomo vi è arrivato ieri sera, accompagnato dal suo legale di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

spaccio droga violenze riscuotere“Ti mando in ospedale”: minacce e violenze per riscuotere i crediti di droga, un uomo sfigurato - Il pestaggio avvenuto il giorno di Santo Stefano del 2021 a Nardò è solo uno degli episodi più gravi raccontati dall’inchiesta “Fenice Neretina”. Riporta lecceprima.it

spaccio droga violenze riscuotereArresti per droga nel Salento, il metodo mafioso. Pestaggi e minacce: «Ti spacco i denti» - Modalità intimidatorie e perfino una donna nel mirino, se si trattava di riscuotere i crediti della droga. Secondo quotidianodipuglia.it

Salento, doppio blitz dei carabinieri: estorsioni e violenza, spaccio e armi da guerra. Due arresti - A Trepuzzi, i militari della compagnia di Campi Salentina sono intervenuti per porre fine a una grave vicenda di violenza domestica. Secondo quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Droga Violenze Riscuotere