Spaccio di droga a Bovisio Masciago minimarket in un appartamento 2 arresti

Ilnotiziario.net | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sspaccio di droga in Brianza, blitz della Polizia locale a Bovisio Masciago ha portato alla scoperta di un vero e proprio market della droga nascosto dietro le persiane di un normale appartamento. L’operazione è scattata nel pomeriggio di lunedì 21 ottobre, in un’abitazione di via Tonale a Bovisio Masciago. Gli agenti della Polizia Locale di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

Altre letture consigliate

spaccio droga bovisio masciagoBlitz antidroga a Bovisio Masciago: cocaina, ecstasy e metanfetamina nascoste in un vaso - Un colpo importante inferto allo spaccio di provincia, dove — dietro le persiane di un normale appartamento — si nascondeva un business illecito pronto a rifornire il mercato locale di droghe di ogni ... Da mbnews.it

Rieti, droga: blitz della polizia nei boschetti di spaccio - Nella mattinata di ieri, dal cielo e da terra, la quadra mobile ha attuato una vasta azione, per ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Droga Bovisio Masciago