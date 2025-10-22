Spaccia in auto per le vie di Firenze | arrestato a 25 anni

FIRENZE – . Nella sera di lunedì (20 ottobre) la polizia giudiziaria del commissariato di San Giovanni, unitamente alla squadra antidroga della polizia municipale di Firenze, sono intervenuti in via dei Vanni per la segnalazione di un soggetto che effettuava probabili cessioni di sostanza stupefacente a bordo di un’autovettura. Nel corso di un riservato servizio di osservazione, gli operatori hanno notato l’uomo uscire da un’abitazione della medesima via e dirigersi in direzione centro città con l’auto segnalata. Alla luce delle circostanze emerse, i poliziotti hanno proceduto a seguire il soggetto, il quale, dopo aver imboccato via Della Bella ed essersi accostato a lato della strada, ha fatto salire a bordo un altro soggetto, che è sceso dopo pochi metri. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it