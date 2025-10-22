Spaccata all’Ipercoop svaligiata gioielleria Bluespirit

Tarantini Time Quotidiano Colpo nella notte al centro commerciale Mongolfiera a Paolo VI, dove ignoti si sono introdotti nella galleria, infrangendo le vetrate della gioielleria Bluespirit. I ladri hanno rubato tutto l’oro presente nelle teche in vetro, per un bottino ancora in corso di quantificazione. Il colpo si è verificato nella notte tra le 2 e le 3, ma l’allarme è scattato poco dopo le 5 del mattino quando il personale di vigilanza si è accorto dell’effrazione. Sul posto Polizia di Stato e uomini della scientifica per i rilievi. Sul caso indaga la squadra mobile. Questa mattina la serranda dell’attività era abbassata e transennata da nastro rosso. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

