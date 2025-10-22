Sottrae 1,5 milioni di euro destinati a progetti benefici | arrestata responsabile amministrativa di una onlus

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 22 ottobre 2025 –  La responsabile amministrativa di una onlus è stata arrestata a Milano, perché  avrebbe sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all'organizzazione per scopi benefici.  Domiciliari e sequestro di beni. Nei suoi confronti, la Guardia di finanza di Milano, su delega della locale procura, ha eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, per appropriazione indebita, accesso abusivo ad un sistema informatico e reati tributari. Ed è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 480mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

sottrae 15 milioni di euro destinati a progetti benefici arrestata responsabile amministrativa di una onlus

© Ilgiorno.it - Sottrae 1,5 milioni di euro destinati a progetti benefici: arrestata responsabile amministrativa di una onlus

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sottrae 15 milioni euroSottrae 1,5 milioni ad ActionAid e li spende per ristrutturare casa, In passato si era finta malata terminale - Francesca Marenco era già stata condannata nel 2018 per una truffa da 540mila euro e, dal 2024, sta scontando una pena di 4 anni e mezzo per aver raggirato una manager, sottraendole 400mila euro nell’ ... Da msn.com

sottrae 15 milioni euroTruffatrice seriale sottrae un milione e mezzo a ActionAid e li usa per ristrutturare casa: si era già finta malata terminale per ingannare la fidanzata - time da ActionAid al posto di una collega in maternità, poi aveva cambiato le password ... milano.corriere.it scrive

sottrae 15 milioni euroSottrae un milione e mezzo ad ActionAid per ristrutturare casa: nei guai truffatrice seriale - 000 euro e nel 2019 per lo stesso reato perpetrato ai danni di una donna conosciuta su internet: si era finta malata terminale per fa ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sottrae 15 Milioni Euro