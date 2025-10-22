Sottrae 1,5 milioni di euro destinati a progetti benefici | arrestata responsabile amministrativa di una onlus

Milano, 22 ottobre 2025 – La responsabile amministrativa di una onlus è stata arrestata a Milano, perché avrebbe sottratto circa un milione e mezzo di euro dai fondi donati all'organizzazione per scopi benefici. Domiciliari e sequestro di beni. Nei suoi confronti, la Guardia di finanza di Milano, su delega della locale procura, ha eseguito un'ordinanza che dispone la misura cautelare personale degli arresti domiciliari, emessa dal Gip, per appropriazione indebita, accesso abusivo ad un sistema informatico e reati tributari. Ed è stato eseguito un decreto di sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e beni per oltre 480mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sottrae 1,5 milioni di euro destinati a progetti benefici: arrestata responsabile amministrativa di una onlus

