Sostenibilità Frassinetti | ' La scuola è motore del cambiamento'
La sostenibilità entra a pieno titolo nella scuola italiana. Paola Frassinetti, Sottosegretario all'Istruzione, illustra la visione del Ministero: educare i giovani al rispetto dell'ambiente e investire in edifici sicuri. Riforme e fondi per una svolta verde del patrimonio scolastico.Sostenibilità, Frassinetti (Ministero Istruzione e Ricerca): "SCUOLA MOTORE DI SOSTENIBILITÀ E LIBERTÀ. RIFORME TECNICHE E INVESTIMENTI PER EDIFICI INNOVATIVI E SICURI"Sì, la scuola ha un ruolo importantissimo nell'educare alla sostenibilità.Come si diceva anche prima, i nostri ragazzi e le nostre ragazze sono molto sensibili su questi temi, quindi non facciamo fatica a introdurli. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
