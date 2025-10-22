Sostenibilità Cial e Aido Bergamo insieme con il progetto ' Ogni Lattina Vale'

Bergamo, 21 ott. - (Adnkronos) - Sono state due giornate di grande partecipazione e sensibilizzazione quelle del 18 e 19 ottobre all'Oriocenter di Bergamo, dove i volontari di Aido Provinciale Bergamo, supportata da Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, con il progetto internazionale “Ogni Lattina Vale”, hanno dato vita a una raccolta speciale di lattine in alluminio. L'iniziativa ha voluto celebrare i 50 anni di Aido Bergamo, unendo l'impegno per la promozione della donazione di organi e tessuti con la diffusione della cultura del riciclo e della sostenibilità. La collaborazione tra Cial e Aido Bergamo testimonia come realtà diverse possano trovare punti di contatto importanti, dando vita a progetti dal forte valore sociale e ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

