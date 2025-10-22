Sostenibilità Cial e Aido Bergamo insieme con il progetto ' Ogni Lattina Vale'
Bergamo, 21 ott. - (Adnkronos) - Sono state due giornate di grande partecipazione e sensibilizzazione quelle del 18 e 19 ottobre all'Oriocenter di Bergamo, dove i volontari di Aido Provinciale Bergamo, supportata da Cial – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, con il progetto internazionale “Ogni Lattina Vale”, hanno dato vita a una raccolta speciale di lattine in alluminio. L'iniziativa ha voluto celebrare i 50 anni di Aido Bergamo, unendo l'impegno per la promozione della donazione di organi e tessuti con la diffusione della cultura del riciclo e della sostenibilità. La collaborazione tra Cial e Aido Bergamo testimonia come realtà diverse possano trovare punti di contatto importanti, dando vita a progetti dal forte valore sociale e ambientale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sostenibilità: caccia all'ultima lattina, con Cial raccolte 420mila in 26 concerti https://ift.tt/k0sMlAS - X Vai su X
Seconda tappa del Green Game in Sardegna! Siamo stati all’IPSAR Costa Smeralda di Arzachena per parlare di ambiente, raccolta differenziata e sostenibilità, sempre attraverso il gioco e la formazione ? Un’altra giornata ricca di entusiasmo e partecip - facebook.com Vai su Facebook
Cial e Aido Bergamo, riciclo e solidarietà per i 50 anni dell’associazione - Due giornate di grande partecipazione e sensibilizzazione quelle del 18 e 19 ottobre all’Oriocenter di Bergamo, dove i volontari di AIDO Provinciale Bergamo, supportata da CIAL – Consorzio Nazionale I ... Si legge su ecodallecitta.it
Aido, 30 anni di donazioni partite da Bergamo - nata a Bergamo nel 1973 dalla trasformazione della Dob (la Donatori Organi Bergamo, fondata nel novembre di due anni prima al ... ecodibergamo.it scrive
Aido Bergamo, record di iscritti: una locomotiva per tutta l’Italia - Un’associazione che considera la solidarietà non solo un valore sociale ma azione concreta, capacità di fare. Segnala ilgiorno.it