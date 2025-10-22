Sospiro di sollievo a Chi l’ha visto | ritrovato Federico Brusaferri il 12enne scomparso a Trento
Sospiro di sollievo in diretta televisiva durante la puntata del 22 ottobre di Chi l’ha visto?. Dopo ore di angoscia e ricerche frenetiche, è arrivata la notizia che tutti speravano: Federico Brusaferri è stato ritrovato. Il ragazzo di 12 anni, scomparso da Roncafort, frazione di Trento, era sparito nel pomeriggio dopo essere uscito dalla casa della nonna. La scomparsa dopo pranzo. Federico aveva raggiunto l’abitazione della nonna per pranzo dopo la scuola, intorno alle 13.30. Poco dopo si è allontanato senza dire nulla a nessuno. Come raccontato dalla zia Giusy durante l’appello in apertura di trasmissione, il dodicenne: Non aveva con sé il cellulare, lasciato in casa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
