Sospensione lampo? Il drammatico scenario sul finale di La Notte nel Cuore

Nuovi rumors scuotono il destino di "La Notte nel Cuore", la soap turca rivelazione di Canale 5. Dopo le recenti modifiche di orario e l'anticipo della messa in onda serale, nelle ultime ore si fa strada una voce che preoccupa i fan: la possibilità di una sospensione lampo nelle settimane finali di programmazione. Un'ipotesi che, se confermata, potrebbe stravolgere il cammino della serie proprio quando la trama è arrivata al suo punto di massima tensione. Secondo indiscrezioni circolate negli ambienti televisivi, Mediaset starebbe valutando una pausa temporanea di una settimana o più, per permettere alla rete di riorganizzare il palinsesto in vista delle festività.