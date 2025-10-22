Sospendere il rogito dello stadio e far esprimere subito la Sovrintendenza sul vincolo | la lettera dell' avvocato milanese

Far esprimere la Sovrintendenza sul vincolo storico-culturale allo stadio di San Siro prima del rogito con cui il Comune di Milano lo venderà (insieme alle aree circostanti) a Inter e Milan, o almeno permettere che non avvenga il rogito fino alla fine della procedura. Lo ha chiesto un avvocato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

