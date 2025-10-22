Regina Elena, una realtà divisa a metà. Cgil Funzione pubblica non ci sta con le nuove linee di risparmio adottate nella Rsa e punta il dito: "Il nuovo direttore punta al risparmio - si legge in un comunicato stampa - ma questo si traduce col taglio di ore e personale, una riduzione drastica che punta a eliminare 19 ore al giorno di assistenza, ovvero 4 operatori in meno pronti a prendersi cura dei nostri cari. Certo la parte comunale della struttura è stata rinnovata negli arredamenti, ma la maggior parte della struttura è in mano agli operatori della cooperativa, prima Compass, ora la Salute, che hanno passato mesi se non anni difficili, in cui gli stipendi arrivavano a singhiozzo, ma gli stessi operatori non hanno mai mancato un solo giorno a lavoro, garantendo il benessere degli ospiti nonostante l’oggettiva difficoltà di arrivare a fine mese. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sos per la casa di riposo . Quattro operatori a rischio. Saltano i servizi per gli anziani