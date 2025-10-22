Sorpreso con la pistola al porto | L’ho dimenticata nello zaino

Un turista statunitense di 77 anni, diretto a Ravenna per imbarcarsi su una nave da crociera in partenza alla volta della Croazia, per poi sbarcare a Civitavecchia, è stato denunciato ieri dopo che una pistola è stata scoperta nel suo bagaglio al Terminal Crociere di Porto Corsini. L’uomo era partito dal Tennessee ed era arrivato a Venezia con un volo da Atlanta insieme al figlio. Durante i controlli di sicurezza dei bagagli da stiva, una guardia giurata della cooperativa Colas, addetta alla vigilanza del terminal, ha notato sul monitor del controllo radiogeno la sagoma inequivocabile di un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

