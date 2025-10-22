Sorpreso con la pistola al porto | L’ho dimenticata nello zaino
Un turista statunitense di 77 anni, diretto a Ravenna per imbarcarsi su una nave da crociera in partenza alla volta della Croazia, per poi sbarcare a Civitavecchia, è stato denunciato ieri dopo che una pistola è stata scoperta nel suo bagaglio al Terminal Crociere di Porto Corsini. L’uomo era partito dal Tennessee ed era arrivato a Venezia con un volo da Atlanta insieme al figlio. Durante i controlli di sicurezza dei bagagli da stiva, una guardia giurata della cooperativa Colas, addetta alla vigilanza del terminal, ha notato sul monitor del controllo radiogeno la sagoma inequivocabile di un’arma da fuoco. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Picanello, sorpreso con una pistola clandestina nascosta in casa: arrestato ift.tt/MZwYv7i ift.tt/SIFQXiM - X Vai su X
#Chiaiano - Sorpreso con una pistola nel motore, arrestato dai carabinieri a Chiaiano. #Cronaca #Motore #Pistola #Arrestato #Carabinieri #NanoTV - facebook.com Vai su Facebook
Pozzuoli, 49enne sorpreso con una pistola: denunciato - Prosegue senza sosta l'attività di controllo straordinario del territorio da parte dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli. Si legge su msn.com
Napoli, sorpreso con pistola nel vano motore: arrestato - Un 54enne è stato arrestato dai carabinieri a Napoli dopo essere stato scoperto durante un posto di controllo con una pistola nascosta nel vano motore dell'auto. Secondo msn.com