Sorpreso a spacciare nel giardino pubblico | arrestato dalla polizia
È stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente nel giardino Rita Levi Montalcini, in via della Beverara. Così un cittadino marocchino di 23 anni è finito in manette, arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato di Bologna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
