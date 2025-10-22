Sorpreso a spacciare nel giardino pubblico | arrestato dalla polizia

È stato sorpreso mentre cedeva una dose di cocaina a un cliente nel giardino Rita Levi Montalcini, in via della Beverara. Così un cittadino marocchino di 23 anni è finito in manette, arrestato ieri sera dalla Polizia di Stato di Bologna con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

