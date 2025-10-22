Nella serata del 16 ottobre 2025, i militari della Stazione Carabinieri di Caravaggio hanno tratto in arresto B.S., donna 52enne, residente nella frazione Vidalengo, per violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento alla persona offesa. La donna era destinataria di divieto di avvicinamento alla persona offesa, emesso il 9 ottobre 2025, a seguito di reiterate condotte persecutorie nei confronti di un uomo anziano che, in passato, l’aveva ospitata nella propria abitazione. Le indagini avevano accertato che, a partire da marzo 2024, la donna aveva sottoposto la vittima a continue offese, richieste di denaro e aggressioni, nonché a danneggiamenti all’interno dell’abitazione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Sorpresa sotto casa dell’anziano che perseguitava: arrestata per violazione del divieto di avvicinamento