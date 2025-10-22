Sorpresa alla Pennicanza di Fiorello Mina canta il jingle Lo showman | Non tornare! Resta dove sei che qui è una valle di lacrime!

Un vero colpo da maestro per " La Pennicanza ". Nel corso della terza puntata del nuovo show in onda su Rai Radio2, Fiorello e Biggio hanno ricevuto una sorpresa incredibile: il jingle cantato da Mina. Lo showman non ha nascosto la sua incredulità: "Nel 2025 con l'intelligenza artificiale tutto può sembrare falso ma questo è tutto vero!". Gli ascoltatori hanno potuto quindi ascoltare il nuovo motivetto. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Sorpresa alla "Pennicanza" di Fiorello, Mina canta il jingle. Lo showman: "Non tornare! Resta dove sei, che qui è una valle di lacrime!"

