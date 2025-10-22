L’artista mondolfese Filippo Sorcinelli, fondatore di Lavs, l’atelier di paramenti sacri che ha vestito i papi Benedetto XVI e Francesco e oggi veste Leone XIV, e del brand di profumi d’arte che porta il suo nome, riceverà la cittadinanza onoraria di Bolognola (Mc). La cerimonia avverrà l’8 novembre nel piccolissimo paese e Comune (conta 158 abitanti) che sorge nel cuore del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Nel 2016 Sorcinelli creò ‘Epicentro’, una fragranza dedicata ai luoghi colpiti dal sisma e, in particolare, a Bolognola. ‘Epicentro’ non è solo un profumo, ma una vera e propria installazione artistica ricca di emozioni, che induce a entrare attivamente all’interno dell’opera, attraverso gli stimoli contenuti che attivano tutti i cinque i sensi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sorcinelli cittadino di Bolognola. Merito del suo profumo ’Epicentro’