Soppressione volo per Fiumicino Federalbeghi | Compagnia pugliese non è soluzione immediata

BRINDISI - “Per la costituzione di una nuova compagnia aerea pugliese servirebbe tempo e non sappiamo se sia un progetto realizzabile e sostenibile. Necessitiamo di soluzioni concrete e immediate”. Queste le parole di Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi, contattato da. 🔗 Leggi su Brindisireport.it