Sono ripartiti i lavori sul Molo di Levante che si concentreranno sulla parte terminale della banchina

Sono ripresi a Cesenatico i lavori, dopo la pausa per la stagione estiva e gli eventi atmosferici avversi, per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesenatico, riprendono i lavori sul Molo di Levante - A Cesenatico, dopo la pausa per la stagione estiva, sono ripresi i lavori per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi ... Segnala corriereromagna.it

Cesenatico, polemiche Molo di Levante, ma “i lavori sono ancora in corso” - La mareggiata di domenica 5 ottobre ha messo a dura prova la costa di Cesenatico e, in particolare, i lavori ancora in corso al Molo di Levante ... Riporta livingcesenatico.it

Da settembre ripartono i lavori sul molo di Levante - Dopo il completamento del muretto antiesondazione alto 96 centimetri, realizzato a partire dalle Porte Vinciane fino al ristorante ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it