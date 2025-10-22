Sono ripartiti i lavori sul Molo di Levante che si concentreranno sulla parte terminale della banchina

Sono ripresi a Cesenatico i lavori, dopo la pausa per la stagione estiva e gli eventi atmosferici avversi, per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

