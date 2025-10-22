Sono ripartiti i lavori sul Molo di Levante che si concentreranno sulla parte terminale della banchina

Sono ripresi a Cesenatico i lavori, dopo la pausa per la stagione estiva e gli eventi atmosferici avversi, per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di sicurezza. Per completare la sostituzione delle. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Sono ripartiti i lavori sul Molo di Levante. Le operazioni si concentreranno sulla parte terminale della banchina Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/4yuhbatk - facebook.com Vai su Facebook

Dal 1 ottobre sono ripartiti gli Italian Channel Awards, i premi dedicati agli operatori del canale ICT. Hai già votato per noi? Puoi farlo ora: https://italianchannelawards.it #ICA2K25 - X Vai su X

Sono ripartiti i lavori sul Molo di Levante - Dopo la pausa estiva, sono ripresi in questi giorni i lavori per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri di Molo an ... Da corrierecesenate.it

Frangiflutti, ripartiti i lavori sul molo di Levante - Al porto di Cesenatico sono ripresi i lavori per la demolizione e il rifacimento delle celle frangiflutti negli ultimi 50 metri del molo di Levante, ancora interdetti alla cittadinanza per motivi di s ... msn.com scrive

Molo di Levante, ripartiti i lavori - Rispondono alla nota di Azione Studentesca che aveva denunciato "un indottrinamento" al liceo Da Vinci di Cesenatico ... Segnala livingcesenatico.it