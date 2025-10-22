Sono in dirittura d' arrivo i lavori da 800mila euro per il ponte sul fiume Borello a Linaro
Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere stradali del ponte sul fiume Borello, situato sulla Sp 29 “Borello – Ranchio” al km 8+400, in località Linaro di Mercato Saraceno.Un investimento complessivo di 800.000 euro, finanziato grazie a un. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
CAMPO DEI GELSI: CI SIAMO QUASI! Sta prendendo forma, giorno dopo giorno, il nuovo Campo dei Gelsi. Con la posa del manto sintetico, i lavori sono ormai in dirittura d’arrivo: dopo l’intervento sulla pista d’atletica, finanziato da Città Metropolitana di Ro - facebook.com Vai su Facebook
#SanSiro, il presidente del #Milan Paolo #Scaroni: «Siamo in dirittura d’arrivo: sono fiducioso di costruire lo stadio più bello d'Europa» - X Vai su X
Alluvione a Luco dei Marsi, in dirittura d’arrivo i lavori da 2,5 milioni per la messa in sicurezza - Alluvione a Luco dei Marsi, in dirittura d’arrivo i lavori da 2,5 milioni di euro per la messa in sicurezza. Come scrive marsicalive.it
Sp29 Borello–Ranchio: in dirittura d’arrivo i lavori da 800.000 euro per il ponte sul fiume - Sono in fase conclusiva i lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento delle barriere stradali del ponte sul torrente Borello, ... Si legge su msn.com
In dirittura d’arrivo: "Ciclodromo, presto sarà aperto a tutti" - L’assessore Kevin Bravi in Consiglio precisa: "Sono in corso interlocuzioni con un ente, diventerà un riferimento dei ciclisti". Da msn.com