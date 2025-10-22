Sondrio | con più treni durante le Olimpiadi traffico deviato dalla tangenziale alla città?

La circolazione di più treni (uno ogni mezzora) sulla linea Milano-Tirano durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, rischia di avere un impatto negativo sul traffico stradale di Sondrio.Vista, infatti, la mancata realizzazione del nuovo svincolo del Trippi (per bypassare il passaggio a livello. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

