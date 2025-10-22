Sondaggi politici chi va meglio e chi peggio | FdI sopra il 30% risale anche il Pd

FdI cresce ancora, 30,2%. Va meglio anche il Pd, al 21,8%. Crolla il M5s mentre Forza Italia e Lega sono stabili. Ecco l'ultimo sondaggio di Termometro Politico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Scopri altri approfondimenti

Sondaggi politici, Meloni inarrestabile: Fratelli d'Italia raggiunge il 31%, in crescita anche il Pd - facebook.com Vai su Facebook

Sondaggi politici elettorali: cosa pensano gli italiani dell’accordo Israele-Hamas su Gaza e del Nobel per la pace a Trump. Pausa dalle Regionali, gli orientamenti di voto dei partiti - X Vai su X

Sondaggi politici, chi va meglio e chi peggio: FdI sopra il 30%, risale anche il Pd - Crolla il M5s mentre Forza Italia e Lega sono stabili ... Segnala fanpage.it

Sondaggi politici 2025/ Centrodestra ‘flirta’ col 50%: campo largo al 45% ma con il M5s in crisi. Al Centro… - Meloni sulla "democrazia": Centrodestra ancora in fiducia, tutti i problemi del campo largo progressista ... Come scrive ilsussidiario.net

Sondaggi politici di oggi. Elezioni regionali vicine, quale partito sta meglio? - Manca ormai molto poco alle elezioni regionali e l’attenzione della politica, così come quella degli elettori, è tutta rivolta al prossimo voto. Riporta money.it