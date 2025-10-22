Sommer festeggia la vittoria e l’ennesimo clean sheet | il messaggio social dopo Union SG Inter che infiamma i tifosi – FOTO

Inter News 24 Sommer festeggia la vittoria e l’ennesimo clean sheet: il messaggio social dopo Union SG Inter che infiamma i tifosi. Ecco cos’ha scritto. Porta inviolata, vittoria netta e primato consolidato. Yann Sommer ha più di un motivo per festeggiare dopo il successo dell’Inter per 4-0 sul campo dell’Union Saint-Gilloise. Il portiere svizzero, protagonista con interventi decisivi soprattutto nei minuti iniziali, ha affidato al mondo dei social la sua gioia per la terza vittoria consecutiva in Champions League. Attraverso i suoi profili, l’esperto estremo difensore ha elogiato la capacità di reazione della squadra (“Ottimo cambiamento”), capace di superare un avvio difficile per poi dominare la partita. 🔗 Leggi su Internews24.com

