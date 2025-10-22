solo 11 gol! in 10 partite
2025-10-22 13:42:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: SÌ Solo 11 gol in 10 partite. e quattro pareggi a reti inviolate (0-0). Non era mai successa una cosa del genere nella storia del campionato italiano a 20 squadre. Nella stessa giornata della Lega, in Premier League hanno segnato 27 gol; 33 nel Bundesliga; E 40 nel Lega 1. I difensori di ‘catenaccio’ Potrebbero fregarsi le mani, ma la verità è che si tratta un nuovo segnale di allarme per un calcio che, per la terza volta consecutiva rischia di essere escluso dal Mondiale e che è sempre più difficile farlo suscitare interesse nella vendita dei suoi diritti televisivi all’estero. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
