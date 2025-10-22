Sollevamento pesi Italia d’assalto agli Europei Junior e U23 con il possibile ritorno di Massidda
Archiviati nella prima metà di ottobre i Campionati Mondiali assoluti di Førde, tra meno di una settimana prenderà il via l’ultimo grande evento internazionale della stagione 2025 per la Nazionale italiana di sollevamento pesi. Da martedì 28 ottobre a martedì 4 novembre Durazzo (in Albania) ospiterà infatti i Campionati Europei Junior e Under 23. In base all’entry list della manifestazione, ma ancora in attesa dell’annuncio ufficiale della Federazione che potrebbe comunicare una o più modifiche, sono ben dodici gli azzurri iscritti alla rassegna continentale giovanile in cui saranno protagoniste le nuove categorie di peso introdotte dall’IWF per il prosieguo del quadriennio olimpico verso Los Angeles 2028. 🔗 Leggi su Oasport.it
