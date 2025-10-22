Solidarietà Unicoop Firenze | Raccolte 195 tonnellate di alimenti
Firenze, 22 ottobre 2025 - Sono 195 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 18 ottobre nei punti vendita nel corso della raccolta alimentare organizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all'emergenza alimentare. Il secondo appuntamento del 2025 con la raccolta alimentare, svolta in 125 punti vendita di Unicoop Firenze, nelle sette province toscane dove opera la Cooperativa, "conferma - spiega una nota - la grande generosità dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Alimenta la Solidarietà" quest'oggi, sabato 18 ottobre, ti aspettiamo alla coop di Gavinana, dove troverai i volontari di "Vie Nuove", insieme agli amici della Sezioni Soci Unicoop Fi Sud Est, Misericordia di Badia e a quelli del Corpus Domini e di San Piero in P - facebook.com Vai su Facebook
Solidarietà: torna la raccolta alimentare nei punti vendita Unicoop Firenze https://ift.tt/RGyXWU8 https://ift.tt/R8Q7TEr - X Vai su X
Solidarietà, Unicoop Firenze: "Raccolte 195 tonnellate di alimenti" - Il risultato si somma alla raccolta alimentare di maggio, per un totale di 393 tonnellate di cibo donato nel 2025, un totale che supera di 7 tonnellate quanto donato con le due raccolte del 2024 ... Come scrive msn.com
Unicoop e Fondazione Il Cuore si scioglie raccolgono 195 tonnellate di generi alimentari - Sono state donate 195 tonnellate di generi alimentari raccolti sabato 18 ottobre nei punti vendita della raccolta alimentare. Segnala piananotizie.it