Solidarietà Unicoop Firenze | Raccolte 195 tonnellate di alimenti

Lanazione.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Firenze, 22 ottobre 2025 - Sono 195 le tonnellate di generi alimentari donati sabato 18 ottobre nei punti vendita nel corso della raccolta alimentare organizzata da Fondazione Il Cuore si scioglie e Unicoop Firenze, con la collaborazione delle sezioni soci Coop, di Caritas e delle oltre 200 associazioni che la cooperativa affianca nelle iniziative di contrasto all'emergenza alimentare. Il secondo appuntamento del 2025 con la raccolta alimentare, svolta in 125 punti vendita di Unicoop Firenze, nelle sette province toscane dove opera la Cooperativa, "conferma - spiega una nota - la grande generosità dei cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

