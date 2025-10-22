Soldi per lo stadio Pianese Il contributo della Regione per migliorare l’impianto

Trecentomila euro sul bilancio di previsione 2025-27 sono stati assegnati al comune di Piancastagnaio come risorse regionali secondo la bozza di accordo approvato lunedì tra la Regione Toscana e il Comune di Piancastagnaio. Soldi finalizzati al miglioramento dell’ impiantistica sportiva pubblica, opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità e in particolare per il completamento e l’ implementazione dell’ impianto sportivo Pianese. Lo sport a Piancastagnaio è insito nella vita della comunità attraverso le molteplici attività e la presenza di associazioni e società sportive che godono di straordinari risultati in tutti i campi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

