Sogni e realtà con Agorà Festival Ben 35 appuntamenti nel weekend

La cultura a portata di mano. Ai nastri di partenza ‘ Agorà Festival ’, la grande piazza di idee che animerà il centro storico da venerdì a domenica. Ben 35 appuntamenti a ingresso gratuito al teatro ‘ Bonci ’, alla ‘ Biblioteca Malatestiana ’ e al ‘ Palazzo del Ridotto ’. La prima edizione di Agorà Festival porterà in scena ‘la fragilità’ e le sfide del presente con dieci format differenti. L’apertura ufficiale si terrà venerdì, alle 15.30, al teatro ‘Bonci’, con il momento inaugurale con Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, Gessica Allegni, assessora alla cultura della Regione Emilia-Romagna, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena, Camillo Acerbi, assessore alla Cultura del Comune di Cesena, Giuseppe Laterza, editore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sogni e realtà con Agorà Festival . Ben 35 appuntamenti nel weekend

Altre letture consigliate

Bluvacanze Reggio Calabria. Xuan · Heartfelt. Parigi, tra sogni e realtà Passeggiate senza meta, croissant caldi e tramonti sulla Senna. Ogni angolo è una poesia. #ParisVibes #TravelReel #LaVieEstBelle #AgenziaViaggi #Bluvacanze - facebook.com Vai su Facebook

Festival del disegno Quei sogni fatti di carta - Tutto pronto per l’ottava edizione massese del Fabriano Festival del Disegno, curato da Gams, il gruppo delle architette di Massa Carrara, e in programma domani in piazza Aranci a Massa e nel loggiato ... Secondo lanazione.it

Andersen Festival 2025: sogni e storie nel cuore di Sestri. Un'edizione da record tra emozioni, arte e parole - Si è conclusa con straordinario successo la 28ª edizione dell’Andersen Festival, che dal 5 all’8 giugno ha trasformato Sestri Levante in un grande palcoscenico di creatività, emozioni e partecipazione ... Secondo ilmessaggero.it