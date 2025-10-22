Sofia Stefani era una schiava-agente uccisa con brutalità La commozione del genitori in aula

Si commuovono i genitori di Sofia Stefani, quando il legale che li assiste, Andrea Speranzoni, ricorda le loro parole: «Sofia è morta con un colpo preciso che le ha distrutto il viso, l’ha cancellata dal mondo». Sempre presenti a tutte le udienze, anche oggi, durante le arringhe delle parti civili e della difesa dell’imputato - Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - "Sofia Stefani era una schiava-agente, uccisa con brutalità". La commozione del genitori in aula

"Sofia Stefani era una schiava-agente, uccisa con brutalità". La commozione del genitori in aula - Si commuovono i genitori di Sofia Stefani, quando il legale che li assiste, Andrea Speranzoni, ricorda le loro parole: «Sofia è morta con un colpo preciso che le ha distrutto il viso, l’ha cancellata ... Riporta gazzettadelsud.it

Omicidio Sofia Stefani, la difesa di Gualandi: «Ha commesso una marea di errori, ma non voleva uccidere» - L'arringa dell'avvocato Benenati al processo per l'omicidio della vigile di Anzola: «Non si giudichi il rapporto con la vittima, è una tragedia non voluta». Come scrive corrieredibologna.corriere.it

Caso Sofia Stefani, in aula scontro tra accusa e difesa: “Femminicidio relazionale di fredda brutalità” - Nel processo per l’omicidio nei confronti dell’ex comandante Giampiero Gualandi, le parti civili parlano di “femminicidio relazionale”: “Ha aspettato ... Secondo fanpage.it