Sofia Stefani era una schiava-agente uccisa con brutalità La commozione del genitori in aula

22 ott 2025

Si commuovono i genitori di Sofia Stefani, quando il legale che li assiste, Andrea Speranzoni, ricorda le loro parole: «Sofia è morta con un colpo preciso che le ha distrutto il viso, l’ha cancellata dal mondo». Sempre presenti a tutte le udienze, anche oggi, durante le arringhe delle parti civili e della difesa dell’imputato - Giampiero Gualandi, 63 anni, ex comandante della Polizia Locale. 🔗 Leggi su Feedpress.me

