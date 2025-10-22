Soffio di libertà | un giallo piacentino tra nebbia verità e quotidianità

La letteratura "gialla" (cosiddetta dal colore delle copertine dei libri di tale "Genere", nato a fine Anni '20 del '900) ha avuto (giusto per citare alcuni Nomi "eccellenti" e notissimi) un' Agatha Christie (sostanzialmente fondatrice del "giallo"), George Simenon (chi non ricorda il Commissario. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it