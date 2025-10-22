Società italiana di Neurologia a Padova il 55esimo Congresso nazionale

Padovaoggi.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Più di 4.000 partecipanti, 348 comunicazioni orali, 903 poster, 263 relatori, 137 moderatori, 57 aziende sponsor e 54 stand espositivi: sono solo alcuni dei numeri del 55esimo Congresso della Sin - Società Italiana di Neurologia, in programma dal 25 al 28 ottobre presso il Centro Congressi di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

