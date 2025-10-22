Sociale approvato il Bonus anziani | incrementati di 50mila euro i fondi a disposizione

Approvato in Giunta il Bonus anziani 2025 che prevede lo stanziamento di 460mila euro per l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad un massimo di 2400 euro, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. I destinatari del beneficio saranno individuati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Bonus anziani 850 euro per più persone dal 2026: cosa può cambiare. Arriva il piano per l’inclusione - Bonus anziani non autosufficienti da 850 euro al mese a più persone e nuove misure in arrivo per l’inclusione sociale degli over 65. Scrive ilmattino.it

Bonus anziani da 850 euro, requisiti e Isee senza casa: cosa può cambiare con il piano di inclusione - Sono gli interventi che il governo potrebbe mettere in campo da inizio 2026 per l’assistenza sociale degli anziani e che si sommano al provvedimento approvato a inizio mese che prevede l’assunzione di ... Secondo ilgazzettino.it

Bonus anziani 2025/ Tagliare i requisiti per aumentare i beneficiari - Per il bonus anziani nel 2025 si prospetta una riduzione dei paletti che possa aumentare la platea dei beneficiari. Si legge su ilsussidiario.net