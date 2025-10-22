Sociale approvato il Bonus anziani | incrementati di 50mila euro i fondi a disposizione

Pisatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Approvato in Giunta il Bonus anziani 2025 che prevede lo stanziamento di 460mila euro per l’erogazione di un contributo una tantum, fino ad un massimo di 2400 euro, a sostegno delle persone anziane non autosufficienti residenti nel Comune di Pisa. I destinatari del beneficio saranno individuati. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

