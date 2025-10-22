Social Dinner 2025 il cibo come atto di attivismo

Giunta alla sua ottava edizione, la Social Dinner torna dopo il successo della scorsa tappa di Matera 2024, confermandosi come uno degli appuntamenti di riferimento per chi lavora tra comunicazione e food. Nata nel 2018 da un’idea di Andrea e Valentina Pietrocola, fondatori dell’agenzia di comunicazione Maraki Srl, la Social Dinner nasce con l’obiettivo di riunire attorno a una tavola aziende, social media manager, creator e giornalisti, creando connessioni e conversazioni autentiche sul mondo del cibo e della comunicazione digitale. Il tema 2025: “Dal contenuto al comportamento: quando il cibo diventa attivismo” L’edizione di quest’anno mette al centro un tema più attuale che mai: il potere dei social media nel trasformare il cibo da semplice oggetto di consumo a strumento di attivismo e consapevolezza. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Social Dinner 2025, il cibo come atto di attivismo

