Soccavo Pianura fondi da manutenzione strade a giostre parco | rissa sfiorata in consiglio

Tempo di lettura: 3 minuti Manutenzione delle strade o mettere le giostre nel parco degradato? Non si dovrebbe arrivare a scelte tanto ardue, ma nelle Municipalità napoletane può succedere. Ed è accaduto a Soccavo Pianura lunedì 20 ottobre. Quando si è spaccata la maggioranza sulla proposta di stralciare 28.000 euro, per trasferirli sul Parco Costantino di Soccavo. Atmosfera elettrica in aula. Cioè in corridoio, perché il consiglio municipale è costretto a riunirsi lì, in assenza di luogo apposito. E tra certi consiglieri, si sarebbe perfino sfiorata la zuffa. “ Si è registrato un momento di forte tensione – racconta Giovanna Lo Giudice del Pd -, sfiorando la rissa, a causa della proposta dell’emendamento”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

