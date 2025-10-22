Smarrito un braccialetto di grandissimo valore affettivo Offro lauta ricompensa

22 ott 2025

Riceviamo e pubblichiamo: “Smarrito braccialetto tipo tennis bianco, di grandissimo valore affettivo per regalo di nascita, il 21 ottobre a Forlì, probabili luoghi: Istituto Matteucci (Ragioneria) e parcheggi annessi, Piazza Fratelli Ruffini (retro Istituto Ruffilli) e chiesa di San Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

