Smarrito un braccialetto di grandissimo valore affettivo Offro lauta ricompensa
Riceviamo e pubblichiamo: “Smarrito braccialetto tipo tennis bianco, di grandissimo valore affettivo per regalo di nascita, il 21 ottobre a Forlì, probabili luoghi: Istituto Matteucci (Ragioneria) e parcheggi annessi, Piazza Fratelli Ruffini (retro Istituto Ruffilli) e chiesa di San Giovanni. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Scopri altri approfondimenti
Trovato pappagallo sul piazzale della Coop ad Agordo. Braccialetto 35.25001. Chi lo ha smarrito puo contattare il 340 3056078 - facebook.com Vai su Facebook
Braccialetto di un faraone scomparso dal museo del Cairo - Un braccialetto d'oro di valore inestimabile è scomparso dal laboratorio di restauro del Museo del Cairo di piazza Tahrir, da anni al centro di un faticoso trasferimento di reperti al Nuovo museo ... Da ansa.it