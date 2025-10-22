Slow Wine 2026 incorona il vino della provincia di Latina | riconoscimenti per due aziende

Anche due aziende della provincia di Latina, Marco Carpintei di Cori e Antiche Cantine Migliaccio di Ponza, sono state primate con la guida Slow Wine 2026, giunta alla sua 16esima edizione. La presentazione c’è stata lo scorso 18 ottobre nel corso di un grande evento che si è tenuto al. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

