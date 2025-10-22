Slitta ancora la decisione sul caso di Elisabetta Franchi

Bolognatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Slitta nuovamente la decisione relativa a Elisabetta Franchi. La stilista bolognese è imputata per il reato di stalking nei confronti di una sua ex consulente. Come scrive l’Ansa, la decisione del gup (giudice per l’udienza preliminare) Andrea Romito è stata quella di rinviare la decisione. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

