Skybox posti vip e stadio green | ecco il restyling dello stadio ‘Maradona’

Tempo di lettura: 2 minuti Lo Skybox, i posti vip, il museo ‘Maradona experience’. Ma anche una serie di interventi green: dai pannelli solari sulla copertura al sistema per recuperare l’acqua piovana. Il comune di Napoli ha approvato le linee guida per gli interventi di ammodernamento dello stadio Diego Armando Maradona, 12 punti che saranno alla base delle opere che dovranno essere progettate. Gli interventi riguardano sostanzialmente tre diversi ambiti: il campo di gioco e le tribune, le zone esterne e la copertura. Per quanto riguarda il primo punto, è prevista una nuova configurazione del primo anello, la progettazione di Skybox, Field box e posti vip in tribuna centrale, la sistemazione del campo di gioco, l’adeguamento di bagni e bar e spazio ospitality, l’apertura di attività commerciali fino a 30mila metri quadrati, con l’eventuale realizzazione del museo ‘Maradona exprerience’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

