Siti offline e connessioni internet down cosa sta succedendo a Viterbo e provincia

Viterbotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giornata problematica per i clienti Fastweb, a Viterbo e provincia come nel resto d'Italia. A partire dalla mattina di oggi, mercoledì 22 ottobre, migliaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti riguardanti la connessione internet della nota azienda di telecomunicazioni.Segnalazioni da tutta. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

