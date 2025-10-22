Siti offline e connessioni internet down cosa sta succedendo a Viterbo e provincia

Giornata problematica per i clienti Fastweb, a Viterbo e provincia come nel resto d'Italia. A partire dalla mattina di oggi, mercoledì 22 ottobre, migliaia di utenti hanno segnalato malfunzionamenti riguardanti la connessione internet della nota azienda di telecomunicazioni. Dopo alcune ore. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

