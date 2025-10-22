Siracusa si finge un’altra persona durante i controlli | automobilista nei guai
Controlli della Polizia a Siracusa: tre segnalati per droga, un automobilista denunciato per false attestazioni e sanzioni stradali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
