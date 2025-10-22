Sir Perugia buona la prima Perde un set poi detta legge

VERO VOLLEY MONZA 1 SIR SUSA SCAI 3 (25-22, 16-25, 23-25, 19-25) MONZA: Padar 14, Marttila 12, Beretta 9, Atanasov 7, Mosca 3, Zimmermann 1, Scanferla (L1), Velichkov 8, Larizza 3, Frascio 3, Pisoni (L2). N.E. – Knipe, Mapelli, Ciampi. All. Massimo Eccheli.: Ben Tara 19, Ishikawa 18, Plotnytskyi 14, Solé 8, Loser 7, Giannelli 3, Colaci (L1), Semeniuk 4, Russo 1, Dzavoronok. N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Dominga Lot (TV) e Alessandro Cavalieri (CZ). VERO (b.s. 17, v. 2, muri 5, errori 6). SIR (b.s. 18, v. 4, muri 10, errori 5). Esordio vincente per la Sir Susa Scai Perugia che in trasferta parte male ma poi riesce a disputare una gara di sostanza ed imporsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

