Sir Perugia buona la prima Perde un set poi detta legge
VERO VOLLEY MONZA 1 SIR SUSA SCAI 3 (25-22, 16-25, 23-25, 19-25) MONZA: Padar 14, Marttila 12, Beretta 9, Atanasov 7, Mosca 3, Zimmermann 1, Scanferla (L1), Velichkov 8, Larizza 3, Frascio 3, Pisoni (L2). N.E. – Knipe, Mapelli, Ciampi. All. Massimo Eccheli.: Ben Tara 19, Ishikawa 18, Plotnytskyi 14, Solé 8, Loser 7, Giannelli 3, Colaci (L1), Semeniuk 4, Russo 1, Dzavoronok. N.E. – Crosato, Cvanciger, Argilagos, Gaggini (L2). All. Angelo Lorenzetti. Arbitri: Dominga Lot (TV) e Alessandro Cavalieri (CZ). VERO (b.s. 17, v. 2, muri 5, errori 6). SIR (b.s. 18, v. 4, muri 10, errori 5). Esordio vincente per la Sir Susa Scai Perugia che in trasferta parte male ma poi riesce a disputare una gara di sostanza ed imporsi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Buona la prima Il racconto del debutto vincente dei BlockDevils. https://sirsafetyperugia.it/new/buona-la-prima-per-i-block-devils-vittoria-in-rimonta-su-monza-e-3-punti-pieni… #BlockDevils - X Vai su X
Buona la prima Il racconto del debutto vincente dei BlockDevils. https://www.sirsafetyperugia.it/new/buona-la-prima-per-i-block-devils-vittoria-in-rimonta-su-monza-e-3-punti-pieni #BlockDevils - facebook.com Vai su Facebook
Sir Perugia, buona la prima. Perde un set poi detta legge - Un pessimo Napoli incappa nell'ennesima sconfitta stagionale in trasferta. Secondo msn.com
Buona la prima, la Sir vince in rimonta a Monza - Successo in trasferta per la Sir Susa Scai Perugia nel posticipo della prima gara di regular season. Scrive rainews.it
Superlega, Sir subito a bersaglio all'esordio: Monza espugnata in quattro set - L'avvio al rallentatore non scoraggia i Block Devils che alla fine si impongono nettamente. Riporta perugiatoday.it