Sinner vittoria in famiglia | batte Altmaier in 58' davanti a genitori e fidanzata Ora derby con Cobolli

Gazzetta.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik passa 6-0 6-2 vincendo il match più veloce della carriera. Nel box anche Laila Hasanovic. Domani sfida il compagno in azzurro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

