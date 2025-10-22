Sinner? Vi dico io chi è! Il doppio insulto di Corrado Augias al campione

Il forfait di Jannik Sinner alla Coppa Davis continua ad accendere il dibattito pubblico, non solo tra gli appassionati di tennis ma anche tra gli osservatori del costume e della cultura italiana. Questa volta a intervenire con toni duri è stato Corrado Augias, nella rubrica "Posta e risposta" curata da Michele Serra e Francesco Merlo su Repubblica, dove ha definito il campione altoatesino un "italiano dimezzato", rincarando la dose rispetto a un precedente giudizio che già lo etichettava come "italiano riluttante". Leggi anche: "Sinner? Ecco perché gli italiani non devono tifare per lui!". Vespa fuori controllo: cosa ha detto Una posizione che ha scatenato riflessioni, controrepliche e nuove analisi su cosa significhi oggi rappresentare l'Italia, soprattutto nel mondo dello sport professionistico, dove l'equilibrio tra impegno patriottico e carriera individuale si fa sempre più sottile.

