Sinner tutto facile con Altmaier Adesso a Vienna trova Cobolli

22 ott 2025

Jannik Sinner è in gran forma, ne sa qualcosa Carlos Alcaraz che è stato travolto dal tennista italiano nell’esibizione di Riad e lo ha scoperto anche Daniel Altmaier battuto in 58 minuti nel primo turno del torneo Atp 500 di VIenna. La partita è stata un monologo del tennista italiano, quasi imbarazzante la superiorità di Sinner nel primo set conclusosi 6-0 in soli 22 minuti di gioco. Nel secondo set Altmaier ha rischiato il tutto per tutto riuscendo a mettere a segno qualche colpo spettacolare e si è preso la piccola soddisfazione di vincere due game. Sinner ha chiuso il match 6-2 sul proprio servizio. 🔗 Leggi su Panorama.it

