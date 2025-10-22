Sinner torna in campo a Vienna | ecco quando e contro chi giocherà
Jannik Sinner, dopo la finale vinta a Riad, sta per tornare in campo e lo farà a Vienna: l’attesa è praticamente quasi finita, ecco tutte le info utili. Dopo aver vinto al Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si sta preparando per scendere nuovamente in campo: lo farà all’ ATP 500 di Vienna e proverà a mettercela tutta per giocare l’ennesimo grande torneo della stagione. Di seguito tutte le info utili sull’esordio. Sinner vola a Vienna: quando e contro chi giocherà all’ATP 500. L’altoatesino si sta perciò preparando per il debutto in Austria, dove se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier. 🔗 Leggi su Sportface.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Jannik Sinner torna a giocare in Europa dopo la parentesi asiatica e lo fa a Vienna, una città speciale per lui, dove nel 2023 aveva già conquistato il titolo - facebook.com Vai su Facebook
Quando torna in campo #Sinner dopo il titolo al Six Kings Slam - X Vai su X
Sinner-Altmaier oggi all’Atp 500 di Vienna: orario e dove vedere la diretta. In campo anche Berrettini e Cobolli - Dopo il trionfo al Six Kings Slam di Riad, Sinner torna oggi all’Atp 500 di Vienna contro il tedesco Altmaier, già battuto poche settimane fa a Shanghai ... Lo riporta firstonline.info
Capitan Volandri racconta l’incontro con Sinner a Vienna: “Mi ha parlato della cotoletta” - Il capitano dell'Italia Filippo Volandri ha incontrato Jannik Sinner a Vienna dopo il rifiuto del numero due al mondo di difendere i colori azzurri nelle ... Riporta fanpage.it
Sinner-Altmaier oggi a Vienna dopo il no alla Coppa Davis: orario e dove vederlo in TV e streaming - Sinner affronta Altmaier nel primo turno del Vienna Open dopo il trionfo al Six Kings Slam. Come scrive fanpage.it