Sinner torna in campo a Vienna | ecco quando e contro chi giocherà

Jannik Sinner, dopo la finale vinta a Riad, sta per tornare in campo e lo farà a Vienna: l'attesa è praticamente quasi finita, ecco tutte le info utili. Dopo aver vinto al Six Kings Slam contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner si sta preparando per scendere nuovamente in campo: lo farà all' ATP 500 di Vienna e proverà a mettercela tutta per giocare l'ennesimo grande torneo della stagione. Di seguito tutte le info utili sull'esordio. Sinner vola a Vienna: quando e contro chi giocherà all'ATP 500. L'altoatesino si sta perciò preparando per il debutto in Austria, dove se la vedrà con il tedesco Daniel Altmaier.