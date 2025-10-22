Sinner supera il primo turno all' Atp 500 di Vienna ora derby con Cobolli

Il campione altoatesino liquida all'esordio Altmaier in due rapidi set, agli ottavi anche Berrettini VIENNA (AUSTRIA) - Jannik Sinner supera il primo turno all'"Erste Bank Open", torneo Atp 500 con montepremi totale pari a 2.736.875 euro, in scena sui campi in duro di Vienna. Il fuoriclasse altoates. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

